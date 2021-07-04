خطف حفيد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأضواء خلال حفل افتتاح قاعدة عسكرية بحرية مهمة، أقامتها مصر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وافتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، قاعدة ”3 يوليو“ البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وكان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال، وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان، بحسب مصادر إماراتية.

وجرى بعيد الحفل على نطاق واسع تداول لقطة لمحمد بن زايد وهو يرفع حفيده الأصغر لمشاهدة جانب آخر من الفعالية.

وأثار حضور الطفلين تعليقات واسعة وردودا من المصريين حيث علق الاعلامي المصري عمرو اديب على حضور حفيدي محمد بن زايد قائلا “هذا الرجل يحب الخير لمصر فلما تشوفوا النهاردة جاية وجايب عيلته جايب حفيده يقوله تعالى اوريك مصر اللي احنا بنحبها هو بري حفيده بربي ابنه هذه مصر التي نحبها والتي جدكم زايد كان يحبها ووصانا عليها دي مصر حب وتقدير”.

يذكر ان محمد بن زايد متزوج من سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان منذ عام 1981 ولديهما أربعة اولاد وخمس بنات.