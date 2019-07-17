حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في مصر

نشر المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” صورا من زيارته لمنزل لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي ” محمد أبو تريكة ” .

وجاء ذلك على إثر استغلاله لوجوده في مصر للتعليق على مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة حاليا في مصر .

ويظهر دراجي بالصور داخل منزل أبو تريكة وكتب معلقا عليها : ” أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة ” .

وتابع قائلا : ” شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري ” .

أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة ..

شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.. pic.twitter.com/Mj5cx1YiRd — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019

ورد اللاعب ” محمد أبو تريكة ” على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على ” تويتر ” قائلا : ” نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد ” .