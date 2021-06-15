عاد اسم الناشطة السعودية المُعارضة هدى العمري الى الواجهة مجددًا بعد تداول أنباء انتحارها بعد تردي أوضاعها في لندن وتحولها الى مشردة.

وعبر وسم “#انتحار_هدي_العمري“، أشار عدد من رواد موقع التدوين “تويتر” في السعودية الى أن هدى العمري أقدمت على وضع حد لحياتها بعد أن ساءت ظروفها في لندن واستحالة عودتها الى بلادها في ظل موقفها السياسية والاجتماعية المُعادية لبلادها.

#انتحار_هدى_العمري

بلادي وإن جارت علي عزيزة

وأهلي وإن ضنوا علي كرام

-عشرات من ذهبوا للجوء السياسي رأيناهم كيف أصبحوا أدوات لدى بعض المنظمات المعادية تم إحراقهم بعد الإستفادة منهم ثم رميهم للأسف ذآقو الفقر والمذلة والإهانة ، رحمها الله وأعان اهلهـا وذويهـا . pic.twitter.com/sgJzIyZDtw — RAYAN | ريان (@cvc_87) June 15, 2021

وترحم عدد كبير من المغردين السعوديين على ابنة بلادهم وأسفوا لما آلت إليه ظروفها، وبأنها كانت “مدللة” في بلادها لكنها اختارت أن تعارض توجهها واللجوء الى لندن حيث تم التغرير بها.

هدى العمري انتحرت منذ اسبوع بعد أن خدعها مرتزقة الضلال بأن في الغرب جنة وحقوق، فذهبت هناك ثم تشردت والان انتحرت. #انتحار_هدى_العمري



لا حول ولا قوة الا بالله، ذنبها في رقبة من حرضها على الهرب من وطنها وأبنائها وخيانتهم والتنكر لوطنها بإسم الحقوق ثم رماها للشارع. pic.twitter.com/6y4bCDklfh — كولومبوس (@Columbuos) June 15, 2021

وكان الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود قد نشر العام الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين “تويتر” مقطع فيديو يُظهر هدى العمري بعد تحولها لمشردة في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

#انتحار_هدي_العمري

اصدق عبارات عن الوطن اتمنى ان تكون هذه اللافته على كل مدخل منطقة ومدينه وهجره في مملكتنا الحبيبة مترامية الاطراف

(انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله .. ما مثلك بهالدنيا بلد) pic.twitter.com/yI5upAQgQN — ناصر (@nasir87r) June 15, 2021

ويظهر في مقطع الفيديو شخص ما يقول بتصوير هدى من خلال كاميرا الهاتف وهي مستلقية في الشارع ويقول لها: “السلام عليكم، مسلمة أنت؟ ومن أين”، قبل أن ترد وتقول: “نعم مسلمة ومن السعودية”، وعند سؤال المصور مستغربًا: “سعودية وتنامي هنا؟” ردت بالقول: “أنا مشردة هنا في هذا البلد.. لي سنة وشوي مشردة”.

#انتحار_هدى_العمري والمغرر بها من قِبل المعارضين في لندن وكندا بعد تدهور حالتها الصحيه والنفسية ومعاناتها فترات طويلة من عدم وجود ملجئ لها اصبحت مشردة في شوارع لندن بعد ان تخلى عنها المرتزقة !!

الحذر الحذر وطن يعزك ولا خاين يذلك . pic.twitter.com/AncsqSyVtz — عبدالله الصبان (@al9ban) June 14, 2021

وعند سؤال المصور لها إن كانت تحمل أي إثباتات على أنها تحمل الجنسية السعودية، ردت قائلة: “نعم، أنا سعودية واسمي معروف، هدى العمري”، مبرزة ما بدى أنه بطاقة هوية عليها شعار المملكة العربية السعودية دون إظهار تفاصيل الاسم وتاريخ الميلاد التي تم تمويهها في مقطع الفيديو.