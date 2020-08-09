خرج ” شادي ” شقيق الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” بتصريحات تليفزيونية له كشف من خلالها عن تطورات حالة شقيقته الصحية على خلفية الإصابات التي تعرضت لها جراء إنفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في دمار منزلها خاصة بعد أن انتشرت أخبارا حول تشوه وجهها .

وقال شادي لبرنامج ” Trending ” أن نادين نسيب نجيم تعرضت لإصابات في أنحاء متفرقة في جسمها فهناك جروح في وجهها ورقبتها وكتفها وركبتها .

وأشار إلى إنها أجرت عملية جراحية طارئة استمرت نحو 6 ساعات وتطلبت تقطيب جرحها بحوالى 40 غرزة .

ونفى شادي ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول تشوه وجهها .. مؤكدا وجود بعض الجروح والكدمات من آثار الزجاج المتناثر داخل المنزل لحظة الانفجار .

وأضاف أنها تلقّت العلاج اللازم وتم الاطمئنان عليها ولا توجد خطورة على حالتها الصحية وأن كل الإصابات التي تعرضت لها في وجهها قابلة للعلاج بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة .