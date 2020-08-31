كشفت ” أنغيلا غالوب ” أحد أبرز علماء الطب الشرعي في تاريخ بريطانيا عن حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها والتي أثارت جدلا كبيرا .

فأشارت الصحف التي تناولت هذه القضية إلى أن الطريقة الأولى للكشف عن ملابسات هذا اللغز يكمن في تحليل عينات الدم المأخوذة من الأميرة ديانا .. والتأكد من عدم احتوائها على هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية وهو هرمون ينتج خلال الحمل من قبل الخلايا الجنينة .

أما أنغيلا غالوب صاحبة كتاب ” عندما لا تنبح الكلاب .. بحث عالمة طب شرعي عن الحقيقة ” قالت أن الطريقة الثانية كانت البحث عن دليل يؤكد استخدامها لحبوب منع الحمل قبل الوفاة .

وأضافت : ” لم يكن أمام فريق الطب الشرعي حل إلا الاعتماد على عينات الدم المتواجدة على سجادة السيارة التي كانت تنقلها قبل وقوع الحادث وقمنا بتطوير اختبار حمل ذكي يعمل على عينات الدم المجفف ” .

ولفتت إلى أنها قامت بأخذ عينات من معدة الأميرة ديانا للتأكد من تناولها حبوب منع الحمل قبل الوفاة وجاءت النتائج سلبية .