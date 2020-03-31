حقيقة سقوط نيزك مدمر في نيجيريا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا تزعم سقوط نيزك مدمر في ولاية أوندو بنيجيريا والذي تنبأت به الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء .

إلا أن صحيفة الجارديان البريطانية نفت هذا الأمر وأوضحت أن الانفجار الضخم الذي حدث تسببت به شاحنة كانت محملة بمواد متفجرة .. ونتج عنه تدمير أكثر من مائة منزل وإصابة الكثير من السكان بإصابات متفاوتة .

وكشف شهود عيان الذين يعيشون في إيلو أبو والمجتمعات المجاورة مثل منطقة أوبا وأوسي وكوسي أن الانفجار كان قوي جدا لدرجة أنه يصم الآذان وكانت منازلهم تهتز من شدته .

كما أعرب بعض أهالي البلدة عن امتتانهم لفيروس كورونا الذي جعلهم يلتزموا بيوتهم ولم يتضرروا بالانفجار القوي الذي خلف الكثير من الخسائر الضخمة ومنع حدوث المزيد من الوفيات .