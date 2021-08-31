ترددت خلال الساعات الماضية أنباءا حول سفر المذيعة ” مي حلمي ” إلى خارج مصر تحديدا إلى دبي بعد نشرها لمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام ظهرت به خلال تواجدها بالمطار وكتبت في تعليقها عليه : ” ماذا .. باي باي ” .

وجاء ذلك المقطع بعد إعلان قناة الحدث اليوم عن إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية واقعة إساءتها لنجم نادي الزمالك السابق الكابتن ” أحمد صالح ” خلال إستضافتها له في برنامج ” الحكم ” مما أدي إلى إنسحابه من الحلقة .

وخرج ” محمد إسماعيل ” مالك قناة الحدث اليوم بتصريحات له في مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج ” كلام هوانم ” المذاع عبر القناة والتي نفى من خلالها هروب المذيعة مي حلمي إلى خارج البلاد مؤكدا على أنها امتثلت للتحقيق يوم الأحد الماضي وأن الفيديو الذي نشرته بالمطار قديم .

وأضاف محمد إسماعيل أنه تم التواصل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام وسيتم انتهاء الأمر قريبا موضحًا أنه من الوارد أن يصدر خطأ عن أي إعلامي عبر الشاشات مشيرا إلى أنها سوف تغير منهج برنامجها .

فقال : ” إن الإعلامي بعد إيقافه أو إنذاره يبدأ في تغيير منهج برنامجه والتعامل مع معطيات البرنامج بشكل مختلف ” .. مضيفا أن جلسة التحقيق كانت متميزة وحدث بها تدارك لكثير مما حدث بهذه الحلقة والموضوع بصدد الانتهاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين .

وتابع : ” إن سبب الاهتمام بالأمر أن الإعلامية مي حلمي دائمًا تتصدر التريند وأي شيء يتعلق بها يصبح تريند ” .