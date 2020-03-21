حقيقة وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

انتشرت شائعة خلال الساعات القليلة الماضية على موقع التغريدات ” تويتر ” حول وفاة دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا ” الأمير فيليب ” والتي أثارت حالة من الجدل بين متابعي أخبار العائلة الملكية ولدى وسائل الإعلام البريطانية .

الأمر الذي دفع قصر باكنجهام إلى الخروج للرد بنفي هذا الخبر والتأكيد على إنه مجرد شائعة وأن صحة الأمير فيليب جيدة .

كما كتبت مراسلة ” Telegraph ” في الشأن الملكي ” غاريث دايفيس ” عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معربة عن غضبها من إطلاق هذه الشائعة فقالت : ” لا أعلم من بإمكانه إطلاق مثل هذه الكذبة .. توقفوا عن ذلك هذا غريب ومثير للهلع وخصوصا في هذه المرحلة ” .

وكشفت صحيفة ” مترو ” البريطانية أيضا عن إنزعاج الملكة إليزابيث والأمير فيليب وغضبهما الشديد من هذه الشائعة .. وقامت الملكة بعقد اجتماعا طارئا لبحث مسألة انتشار الشائعات عن العائلة المالكة البريطانية وكيفية مكافحتها بشكل متواصل .