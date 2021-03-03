أثارت واقعة تعرض شابة مصرية تدعى ” أية عبيد ” للتحرض والضرب في الشارع على يد ثلاثة شبان الغضب في الشارع المصري بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية .

وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفتها الفتاة في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك إلى أنها أثناء سيرها برفقة صديقتها بأحد شوارع منطقة المنتزه في محافظة الأسكندرية فوجئت بثلاثة شبان يتعرضون لها بالتحرش الذي بدأ لفظيا من أحدهم ثم حاول مضايقتها بـ ” عربة البضاعة ” كما لامس أجزاء من جسدها .

وتابعت أية بإنها التفتت إلى هذا الشاب المتحرش ونشبت بينهما مشادة كلامية ليتطور الأمر بعد ذلك إلى مشاجرة بالأيدي واشتباك حيث اعتدى عليها الشاب بالضرب والركل وأصابها في وجهها .

وأرفقت أية عبيد إلى حديثها صورا توضح تعرضها للضرب في مناطق متفرقة من جسدها وجرحا في رأسها كما بدت آثار الشجار على بنطالها .

وأضافت الفتاة أنها توجهت بعد ذلك إلى مركز الشرطة واتهمت الشاب بالتحرش والتعدي عليها لكنها فوجئت بأنه تم تحرير محضر ضرب فقط للشاب دون ذكر واقعة التحرش .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة الذين أطلقوا هاشتاج يحمل إسم ” حق أية لازم يرجع ” لمساندتها ودعمها من أجل الحصول على حقها واشادوا بشجاعتها .. كما طالبوا الجهات المعنية بالقبض على المتحرش ومحاسبته ليكون عبرة لغيره .