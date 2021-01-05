قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الثلاثاء بحيس ” محسن السكري ” ضابط أمن الدولة السابق والمتهم في قضية قتل الفنانة اللبنانية ” سوزان تميم ” بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 3 ملايين دولار لإدانته بتهمة غسيل الأموال .

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن محسن السكري كان قد ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار بعدما أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ .

كما حاز على مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد وحفظ لدى أخرين وهم أشرف منير على حمدى السكرى ومحمد محمد سمير مبلغ 150 ألف دولار .

وكان القصد من ذلك هو إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات .

يذكر أنه في عام 2012 قضت محكمة النقض بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض ومعاقبة محسن السكري بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للفنانة سوزان تميم عام 2008 .

وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت عن محسن السكري في 23 مايو الماضي بعد صدور عفو رئاسي عنه و1356 سجينًا بمناسبة عيد الفطر .