نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي أثار الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت حليمة بولند وهي تشتري هاتفا جديدا بمناسبة عيد الحب والذي صنع من الذهب عيار 24 ومن الألماس كما نقش إسم حليمة على ظهره .

وتحدثت حليمة في الفيديو عن مواصفات الهاتف وسعره قائلة : ” المفاجأة .. هذا هاتف ذهب عيار 24 وحولينه كله ألماس .. شوفوا الجمال والتفاصيل الأنيقة والحلوة ” .

وتابعت : ” وأنا طلبته بإسمي ذهب عيار 24 في ذهب عيار 21 وعيار 18 .. وفي مطلي ذهب وفي ألماس أن طلبته ألماس وكله بأسعار مختلفة يبدأ من 900 دينار إلى 10 آلاف دينار حسب الطلب ” .

وانتقد الكثير من المتابعين سلوك حليمة بولند وأسلوبها في محاولة لفت الانتباه والبعض الآخر سخر منها وتحدث عن صدمته من سعر الهاتف .