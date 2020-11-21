كشفت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” عن نجاتها من الموت بسبب حصولها على جرعة بنج زائدة أثناء خضوعها لتعديلات تجميلية كادت أن تودي بحياتها .

وأشارت حليمة بولند إلى أن وضعها الحالي مستقر وبحالة صحية جيدة نافية ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها .

فكتبت في منشور لها قائلة : ” اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج بالعيادة لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزائدة ” .

وتابعت حليمة بولند : ” وحسيت إنه روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة وقمت أتشهد واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء الله .. ألف حمد وشكر لك يا رب ” .

وأضافت : ” ديروا بالكوا من البنج والتخدير في العيادات والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب ” .