تسببت حركة حماس في ورطة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي بعد ان قيامها بنشر رقم هاتفه الخاص.

،ففي تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت صحفية إسرائيلية تدعى شميرت مائير تكتب في صحيفة يديعوت:”وزعت حماس رقم هاتف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي إدري، على نشطاء الحركة. أعتقد أنهم حصلوا عليها من أحد الصحفيين العرب”.

חמאס הפיצו את הטלפון של דובר צה״ל בערבית אביחי אדרעי לפעילי הארגון. מניחה שקיבלו אותו מאחד העיתונאים הערבים. מאז הוא מקבל מבול (מבול=מאות הודעות בדקה) של הטרדות קללות תמונות של היטלר וכו. משהו קיצוני ביותר. הוא צריך להיות מאובטח הרמטית — Shimrit Meir שמרית מאיר (@shimritmeir) May 15, 2021

​وتابعت: “منذ ذلك الحين يتلقى طوفانًا (فيضان = مئات الرسائل في الدقيقة) من المضايقات التي تشتمه، وصور هتلر وما إلى ذلك. شيء شديد التطرف. يجب تأمينه بإحكام”. ويتابع شميرت على تويتر قرابة 75 ألف متابع.

ويشتهر أدرعي بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكلامي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي اعتبرت ما يحدث في غزة “جريمة ضد الإنسانية”.