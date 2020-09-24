كشفت وزارة الصحة السودانية عن ظهور عشرات الإصابات من بينها حالات وفاة بحميات مجهولة في شمال السودان .

حيث تسببت في إصابة حوالي 120 شخصا ووفاة أكثر من 40 .. ويرجح أن يكون انتشار هذه الحمى بسبب آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلاد في الفترة الماضية .

وقالت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم إرسال فريق للتحقق والتقصي عن الحالات ومعرفة المرض ومسبباته .. كما تم أخذ عينات للفحص المختبري لتأكيد التشخيص وتعزيز التدخلات للوقاية والسيطرة على المرض .

وأشارت رابطة الأطباء الاشتراكيين في السودان إلى أنها رصدت حالات وبائية لحميات في مدينة مروي مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية ونزيف بالمستقيم وأحيانا من اللثة .