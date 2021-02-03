خرجت ” حنين حسام ” الشهيرة بفتاة التيك توك بمقطع فيديو تداولته عدد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” بإطلالة فاجئت متابعيها في الظهور الأول لها بعد إخلاء سبيلها .

حيث ظهرت حنين حسام في الفيديو بدون حجاب برفقة شاب يدعى فادي من داخل سيارة وتحدثت عن إغلاقها لحسابها الشهير على تطبيق تيك توك .

فقالت : ” حبايب قلبي الأكونت كان الضغط عليه أوي واتقفل .. مش مشكلة كدا كدا هريح شوية فترة وهعمل أكاونت جديد وكل حاجة عند فادي .. ربنا يخليكم ليا ويخليك ليا ” .

يذكر أن حنين حسام تم إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه بعد حبسها لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على الفسق والاتجار بالبشر بعد تداول مقطع فيديو لها تدعو من خلاله الفتيات للعمل من غرفة نومهن والقيام بأفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي .