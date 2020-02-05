حيل موضة لإخفاء البطن الممتلئ

تواجه الكثيرات مشكلة البطن الممتلئ أو المنتفخ أو البارز والذي يفسد أناقة أي إطلالة يمكن اعتمادها. ورغم هذا يمكن ايجاد الحل لهذه المشكلة من خلال اختيار قطع الملابس بطريقة صحيحة وباتباع هذه القواعد.

1- المادة

في حالة البطن الممتلئ أو البارز قليلاً يجب الابتعاد عن أقمشة مثل الليكرا والصوف والمخمل. ومن المهم عدم ارتداء الملابس المصنوعة من القماش المطاط. والأفضل في المقابل ارتداء تلك المصنوعة من القطن والحرير والكتان.

2- الألوان الداكنة

رغم أن الأقمشة البراقة قد تضفي على الإطلالة الكثير من التميز لكن لا يمكن اختيارها في حالة البطن البارز. وفي هذه الحالة من الأفضل اختيار الفساتين والكنزات ذات الألوان الداكنة مثل الأسود والكحلي. ويجب الانتباه الى اختيار الأقمشة ذات النقشات الطولية.

3- الطول

من الضروري الانتباه الى عدم ارتداء الملابس القصيرة وتفضيل الكنزات والسترات والسراويل والفساتين والتنانير الطويلة أي التي تصل إلى مستوى الأرداف.

4- السروال عالي الخصر

من أجل إخفاء البطن البارز يجب الانتباه إلى عدم ارتداء السروال منخفض الخصر واستبداله بذلك عالي الخصر. كذلك ينصح باعتماد التنانير ذات الخصر العريض لأن هذا يساعد على تحويل الأنظار عن امتلاء البطن.