خادمة إندونيسية تسرق مخدومتها بحيلة ماكرة.. والجهات الأمنية تضبطها

ذكرت مصادر أن خادمة من الجنسية الإندونيسية خططت بحيلة ماكرة لسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من منزل مخدومتها المسنة، مستغلة خروجها لأداء صلاة التراويح بالمسجد خلال شهر رمضان المنصرم، بمخطط بطحاء قريش.

وجاء في التفاصيل أن المُسنة كانت تعامل الخادمة بكل ثقة وتعتبرها مثل ابنتها؛ تتركها تذهب إلى البقالة ومعها نسخة من المفاتيح الخاصة بها، حيث اتفقت الخادمة مع عامل يمني الجنسية يعمل في بقالة بالحي، على أن يدخل المنزل أثناء وجودها مع المسنة في المسجد، بعد أن أعطته نسخة من المفاتيح، وقام بسرقة مجوهرات وذهب من الخزنة بمبلغ 80 ألف ريال، ومبلغ 12 ألف ريال، وفقاً لصحيفة “عاجل”.

وأخفت الخادمة المسروقات في علبة في سطل زبالة بالمطبخ؛ حيث خططت بأن تتم السرقة عن طريق العامل وتكون بصماته موجودة، ويتم القبض عليه وحده وتهرب هي بالمسروقات، بينما لاحظ رجال الشرطة أن الخزنة مفتوحة بالمفتاح، وليس بها أي عبث مثل باقي الشقة.

وبتضييق الخناق على الخادمة من قِبل ضباط التحقيق بمركز شرطة الكعكية، اعترفت بالسرقة واتفاقها مع الجاني لارتكاب الجريمة، فصدر الأمر بإيقافهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لإصدار الحكم بحقهم.