أثار الشيخ المصري خالد الجندي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن غشاء البكارة في حلقة الامس من برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على قناة DMC.

كلام خالد الجندي جاء أثناء حديثه عن معنى “سماههم في وجوههم” حيث نفى ان يكون المقصود بذلك “زبيبة الصلاة” قائلا “يعنى معنى كده انه النساء مفيش عندهم سماههم في وجوههم من اثر السجود وربنا اختص سماههم في وجوههم بالرجال فقط” وتابع “يعني زي ما يقولك غشاء البكارة يعني هو ربنا معلم الشرف عند الست ومش معلم الشرف عند المرأة مفيش حاجة اسمها غشاء البكارة”.

واوضح خالد الجندي ان البكورة ليست مخصصة بالنساء قائلا “لو كانت البكورة غشاء يبقى معنى ذلك ان الله وضع للشرف علامة ” وتابع “ان الله لا يضع للشرف علامه لأنه اله ستير منين حيفضح ويحط علامة على الفضيحة ومنين بيستر”.

وأكد الجندي أنه استنادا للطب، “فهناك حوالي ثمانية أنواع من غشاء البكارة ، منهم اثنان فقط قابلين للفض والستة لاء” مضيفا “ان هذا الغشاء لا يدل على بكارة وفضه لا يدل على انتهاك حرمات فلا وجوده يدل على طهر ولا عدم وجوده يدل على فجر”.