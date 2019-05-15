خالد الجندي يحرم سب اسرائيل لهذا السبب!.. فيديو

نهى الداعية المصري خالد الجندي، أحد شيوخ الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المسلمين عن سب إسرائيل لأنه اسم نبي وله مكانة في الإسلام.

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وطالب الشيخ المثير للجدل، في برنامجه على قناة DMC، المسلمين بعدم توجيه شتيمة لكلمة “إسرائيل”، مشيرا إلى أن النهي عن ذلك يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل.

وأوضح قائلا “كلمة إسرائيل بغض النظر عن دولة إسرائيل لنا معها موقف عدائي طالما هم آخذين المسجد الأقصى رده الله إلينا سالما غانما، لكن كلمة إسرائيل هذه اسم النبي يعقوب”.

وسارعت صفحة “إسرائيل بالعربية” إلى نشر تغريدة على تويتر أرفقتها بفيديو الجندي، قالت فيها “هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر”.