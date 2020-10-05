شن ” غاري غولدسميث ” خال دوقة كامبريدج ” كيت ميدلتون ” هجوما قاسيا على كلا من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في منشور له عبر حسابه على موقع ” لينكد إن ” .

فكتب قائلا : ” أمام كل ما يحدث في العالم تشعر هاتان الدميتان بحاجتهما إلى جذب الانتباه .. أصمتا ربيا أولادكما واصمتا ” .

وتابع غاري غولدسميث موجها حديثه إلى الأمير هاري : ” لقد فقدت حبنا واحترامنا ” .. بينما قال عن ميغان : ” أنت مخطئة والآن اصمتي لو سمحتِ فنحن منشغلون في إنقاذ حياة الناس واقتصادنا ” .

إلا أنه سارع بحذف المنشور بعدما تمكنت العديد من وسائل الإعلام البريطانية من رصده .

وقال غاري غولدسميث أيضا في تصريحات له لصحيفة ” الديلي ميل ” : ” كنت أحترم الأمير هاري كثيرا كما كنت أشيد بعمله في الجيش لكن هاري الجديد هذا شخص لا أعرفه ” .

وأضاف : ” لقد تركا بريطانيا وانتقلا إلى الولايات المتحدة وكأنهما لا يهتمان بما يحدث .. لا يمكنكما أن تبيعا نفسيكما لنتفليكس مقابل 150 مليون جنيه ثم نراكما تمليان على بريطانيا ما يتعين عليها فعله ” .