أجرت منسقة الأزياء ” علياء بسيوني ” خطيبة الفنان ” أحمد سعد ” حوارا مع مجلة أخبار اليوم تحدثت من خلاله عن علاقتها بأحمد سعد ومشاعرها تجاهه كما كشفت عن إنشغالها في هذه الفترة بتجهيز عش الزوجية .

فقالت علياء بسيوني أن أحمد سعد يتميز بخفة الدم ولديه كاريزما عالية واصفة إياه بإنه ” سي السيد ” فهو صاحب الرأي الأول والأخير .

وأشارت إلى أن هذا الأمر طبيعيا كونه هو الرجل فلابد أن يكون مسيطرا والزوجة مهمتها أن تكون مصدرا للبهجة والسرور وإسعاده .

وأضافت علياء بسيوني بإنها شديدة الغيرة على أحمد سعد خاصة من المعجبات اللاتي يتصلن به على هاتفه مؤكدة أنها بعد الزواج ستلغي هذا الأمر .

وتابعت أن أحمد سعد مختلف عن أي فنان آخر وقالت : ” لن أتنازل عنه مدى حياتي ” .

يذكر أن أحمد سعد كان قد احتفل بخطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني في 20 من شهر أغسطس الماضي .