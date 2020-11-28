كشفت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن عشيقة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تحصل على راتب سنوي كبير نظرا لوظيفتها ويفوق راتبها ما يحصل عليه مسؤولون بارزون في شركات روسية عملاقة.

ويصل راتب بطلة الجمباز السابقة ”​إيلينا كاباييفا​“، البالغة من العمر 37 عاماً، والتي اشارت العديد من التقارير الاعلامية انها على علاقة عاطفية مع الرئيس الروسي، إلى 785 مليون روبل روسي، أي ما يعادل 7.7 مليون دولارا اميركياً كمديرة للمجموعة الوطنية للإعلام على الرغم من انها لا تتمتع بأية خبرة في هذا المجال.







