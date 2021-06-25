كشفت الفاشينيستا السعودية مودل روز لمتابعيها عن اسمها الحقيقي للمرة الأولى، والأسباب التي دفعتها لإخفائه، وذلك بعد تلقيها سؤالا من أحد المتابعين خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي في سناب شات .

ووجه لها أحد المتابعين سؤاله قائلا: “ليش اختارتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان”، لترد بدوره: “أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة”.

وأضافت عن سبب إخفاء اسمها: “بداية انا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز، ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكيه أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي”.

وتابعت مودل روز: “هذا كان في الأول زي ما قلت كنت أخاف إنه الناس تعرف إنه أنا روان اللي بيعرفوها، لكن بعد كدة لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الامر بقى معروف للجميع وصار الأمر عادي”.

وتفاعل العديد من المتابعين مع عارضة الأزياء السعودية، وبينهم من شارك بتعليقات إيجابية وآخرون بتعليقات اتهم فيها السعودية الشهيرة بالتضليل. وجاء في التعليقات:” اسم روان حلو بس روز لامع اكثر وعادي كثير مشاهير يغيرون اسمائهم من زمان مو شي جديد”، و”ترا احس كذا تكذبين ع المتابعين وتتصنعين حتى اسمك بالاخر طلع روان” و”موديل روز مصطنعة حتى اسمها طلع روان”.

من جانبها شاركت الفاشينيستا مودل روز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في سناب شات قبل يومين توضح فيه سبب غيابها هذه الفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت روز أنها ستسافر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبتعد عن كل شيء لكي تستطيع التخلص من الضغوط النفسية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أن السفر والابتعاد عن كل شيء هما الحل الوحيد الذي تلجأ له في مثل هذه الحالة.

وأوضحت روز أنه على الرغم من تظاهرها دائماً بالسعادة، ومحاولتها بث الطاقة الإيجابية لمتابعيها على “السوشال ميديا”، لكن هناك العديد من الجوانب الخفية التي لا يعرف أحد عنها شيئاً، لذلك ستبتعد فترة عن متابعيها لكي تستطيع العودة مرة أخرى لحالتها الطبيعية.