أثار الداعية الإسلامي وعضو البرلمان الأردني ” محمد نوح ” الجدل بتصريحاته حول تصرف المرأة في حال قررت ترك زوجها بعد خيانته لها والتي وصفها إذا قامت بذلك بإنها ” قليلة الأصل ” .. .

حيث ظهر محمد نوح في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يضع اللوم علي الزوجة عندما يخونها زوجها بسبب تقصيرها تجاهه .

أما إذا كانت غير مقصرة فعليها أن تتحمله وتقف إلى جانبه وتعالجه لأن الخائن على حد قوله مريض ويحتاج إلى العلاج وفي هذا الوقت لا يجب على الزوجة الأصيلة تركه لمجرد أنه خانها .

فقال : ” لو واحدة زوجها مرض وتركت البيت وسألناها ليه تركتي البيت وأجابت بإنه زوجي مريض .. إنتِ مين مربيكي في بنت أصول بتعمل هيك ” .

وشن عدد كبير من المتابعين هجوما شديدا على الداعية محمد نوح معتبرين أن ما يدعو إليه هو ظلم ضد المرأة وتشجيع على الذكورية المطلقة .

وجاءت المطالبات التي تدعو بعدم ظهوره على التلفاز إلا إذا صحح معتقداته والطريقة التي يفكر بها .