على مدار السنوات السابقة، تقيّدت المطاعم والمقاهي في دبي بوضع ستائر سوداء لتغطية صالاتها حيث يتناول غير الصائمين – من الأجانب أو المرضى المصرّح لهم بالإفطار أو الأطفال وغيرهم- فيما حصرت أخرى نشاطها في توصيل الطعام إلى المنازل.

هذا العام تغيّرت القواعد، إذ أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في 11 نيسان/ أبريل، تعميماً يسمح للمطاعم في المدينة بتقديم الطعام لزبائنها خلال فترات الصيام أثناء رمضان “دون تركيب ستائر أو تغطية واجهاتها”.

ويأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يُلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت “اقتصادية دبي” أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، ومن دون تصريح مُسبق من قبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.