بعد مرور ساعات على إعلان خبر وفاة اليوتيوبر ” مصطفى حفناوي ” انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد بإصابة اليوتيوبر المصرية ” مي ماهر ” بجلطة في الرئة .

حيث أعلن الحساب الرسمي لها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في منشور عن دخولها العناية المركزة نتيجة تلك الإصابة .

وجاء فيه : ” ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها .. جتلها جلطة في الرئة فجأة وهي دلوقتي في عناية مركزة .. ادعوا لها بالشفاء العاجل يارب ” .

وتفاعل عدد كبير من المدونين ومن متابعيها على المنشور داعيين الله لها بالشفاء العاجل .

يذكر أن اليوتيوبر مي ماهر متخصصة في الأكلات والمطبخ ويمتلئ حسابها بالكثير من وصفات الأطعمة بطرق مختلفة .