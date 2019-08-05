الصفحة الرئيسية منوعات دراسة بريطانية تكشف ” من ينام أكثر ” الرجال أم النساء ؟؟

دراسة بريطانية تكشف ” من ينام أكثر ” الرجال أم النساء ؟؟

بواسطة -
0 65

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن دراسة بريطانية أجريت على عينة مكونة من ألف رجل ومثلهم من السيدات لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم مقابل السيدات .

وتوصلت الدراسة إلى أن 13 % من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6% فقط من النساء .. وأن ربع النساء لم يحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهن مقابل 16 % فقط من الرجال .

وقالت ” ليزا أرتيس ” الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا أن قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة كاف لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل .. كما أنه يعزز الشعور باليقظة .

 

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.