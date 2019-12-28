دعاء فاروق تتعرض للتنمر والانتقادات بسبب ملابس إبنتها

نشرت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” عبر حابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور برفقة إبنها وإبنتها .

وتفاعل متابعيها على الصور بشكل كبير إلا ان عددا من التعليقات السلبية والمسيئة تلقتها دعاء فاروق ضدها وضد أولادها بسبب ملابسهم التي ظهروا بها في الصور .

حيث كتبت إحدى المتابعات في تعليقها على الصور قائلة : ” يعني إنتي داعية وبنتك لابسة بنطلون مقطع وبشعرها .. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ” .

وهو ما أغضب دعاء فاروق ودفعها للرد عليها فقالت : ” ممكن بعد إذن حضرتك ملكيش دعوة ببنتي خالص تلبس مقطع تلبس مهربد ده ميخصش مخلوق .. وفضلا وليس أمرا اللي هيتكلم في اللي ميخصوش هعمله بلوك ” .

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استمرت التعليقات المسيئة وهو ما جعل دعاء فاروق إلى تعديل التعليق التي أرفقته مع الصور وكتبت فيه : ” تعديل : من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا .. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي .. إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبول ” .

وتابعت : ” أنا حرة أحط صور ولادي علي صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة إنما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو لبسهم وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبة أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لأن أي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية إنكم تعملوا أنفولو للأكاونت بتاعي ” .

واختتمت دعاء فاروق تعليقها قائلة : ” محدش بيستحمل علي عياله الهفوة وأنا مش بستحمل .. ربوا عيالكم أنتوا بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوة بعيال حد تاني حتي لو عيال أختك .. شكرا ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ علي مشاعر الغير ” .

كما دخلت الإعلامية ” دعاء فاروق ” يوم أمس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية لتؤكد على هذا الأمر والرد على المنتقدين .

فقالت : ” دا خط أحمر محدش ليه حق أنه يتدخل في خصوصيات الأسرة .. ومحدش ليه الحق أنه يتكلم على ملابس أولادي أنا بنتى محترمة جدا ومحدش ليه عندي حاجة أنا حرة .. من حقهم يتصوروا مع أمهم ونسجل الذكريات عادى وإبنتى لم تتعد 15 سنة ” .

كما أشارت دعاء إلى إنها لا تشعر إنها من المشاهير وتقوم بالرد على كل الناس بشكل طبيعي ولكن فوجئت بأن بعض المتابعين يركزون ويعلقون على تصرفاتها .

وأضافت : ” أنا مش هخبي ولادي هما دايما معايا .. بنتى لطيفة ومحترمة ومتربية واللى تلبسه ملكوش دعوة بيه أنا قادرة أرد لو التعليق جاي عليا أنا ولكن هنيجى عند الولاد ممنوع أي حد ينطق كلمة والبنطلونات المقطعة مش أنا اللى مقطعاها المحلات مبتبعش غير البنطلونات دي حاليا والموجود بنشتريه في حدود اللائق ” .

وأكدت أنه لا يجوز شرعا التدخل في خصوصيات الآخرين قائلة : ” شرعا أنت متدخلش فيما لا يعنيك وحضرتك مش ماسكلى كراسة بتحاسبنى والكلام دا مرفوض رفضا تاما .. مش معنى إنى شخصية عامة أبقى مشاع أنا بطلع بعمل برامج اتكلموا عن البرنامج وانتقدوا الفقرات ولكن الحياة الشخصية محدش ليه دعوة بيها ومحدش يحاسبنى ” .