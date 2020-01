دعاء فاروق تتعرض لهجوم وانتقادات بسبب فتواها عن البنوك

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

#اسال_مع_دعاء البلوزة لونها كشمير في الحقيقة معرفش اللون ده ايه في التصوير بصراحة #hijab #دعاء_فاروق #النهارtv #hijabstyle #hijabbloggers #hijabfashion #hijaby من تصميم @aliya.elkhodiery_designs_