دعاوي قضائية جديدة ضد الدكتورة خلود .. تعرف على السبب ؟

نشر المحامي الكويتي ” بشار النصار ” عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو كشف من خلاله عن قيامه برفع شكاوي ضد الفاشينيستا الكويتية ” الدكتورة خلود ” .

وجاء ذلك على إثر مخالفتها لقانون تنظيم مهنة الطب وقيامها بإصدار رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط .

وأكد المحامي الكويتي أن عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس لمدة 3 أعوام .

وكتب بشار النصار في تعليقه على مقطع الفيديو عن الشكاوي التي تقدم بها قائلا : ” الثلاث شكاوي الأولى جزائية وهي ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات ضد الدكتور مؤمن سعد كفاعل أصيل والدكتورة خيرية السالم صاحبة عيادة رويال كلينك كشريكة له بالجرم على اعتبار أن إقامته على عيادتها والمفترض إنه يعمل تحت إشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا عن الدكتور والعيادة ” .

وأضاف عن باقي الشكاوي وقال : ” الشكوتين الاخريتين ضد الدكتورة خلود .. الأولى إلى وكيل وزارة الصحة بطلب تحريك الشكوى التأديبية ضدها لمخالفة قانون تنظيم مهنة الطب .. والأخرى إلى مديرة إدارة التراخيص بطلب وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص فيها وذلك لفقدانها شروطه ” .

واختتم بشار النصار حديثه قائلا : ” وبإذن الله نحن مستمرون ولن يثنينا أي شي في إحقاق الحق ونقولها بأعلى صوت نحن باقون هنا ” .