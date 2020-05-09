أثار اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس خاص، مهمته الإشراف على محتوى فايسبوك، جدلا وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حيادية وشفافية المنصة وصلت الى حد اطلاق دعوات لمقاطعة الموقع.

وعبّرت توكل كرمان عن سعادتها بالانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك، معتبرة أن احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات لم يعد ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “أنا في مجلس الإشراف العالمي على فيسبوك وإنستجرام للمساهمة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير”.

Facebook عبارة عن منصة تحمي حقوق الناس في حرية التعبير وتفي بحاجتهم للتواصل الاجتماعي ، ترغب الأنظمة الاستبدادية في إيقافها لمنع مواطنيها من الحصول على أصواتهم الخاصة . أنا في مجلس الاشراف العالمي على فيسبوك وانستجرام للمساهمة في حماية وتمكين اصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 6, 2020

ويهدف المجلس الذي أعلنت فيسبوك عن تشكيله يوم الأربعاء الماضي، إلى “اتخاذ قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا كان يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وإنتساغرام”.

سنعمل بكل استقلاليةوشفافية للفصل في قضايا المحتوى في فيسبوك وانستجرام واتخاذ قرارات ملزمة بشأن ماينشر وماالذي لاينشر فيهما،مع مراعاة حريةالتعبير ومبادئ حقوق الإنسان،وسنكون بمثابة عدسةناقدة ومساءلة لفيسبوك وانستجرام وقراراتنا ملزمة لهما بغض النظر عن مصالحهما الاقتصادية أو السياسية — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 6, 2020

ومع انتشار خبر تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك، انقسمت آراء مستخدمي وسائل التواصل بين الفرح والفخر باختيار امرأة عربية في هذا المنصب والتشكيك بحيادية المنصة الاجتماعية الأكبر في العالم.

يجب ان ينسحب السعوديون والاماراتيون والبحرينيون والمصريون من الفيس بوك بعد ان تولت (توكل كرمان) هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصباً في الفيس بوك .. pic.twitter.com/kUq0s00BcE — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) May 9, 2020

واعتبر معارضون أن اختيار كرمان في مجلس فيسبوك لم يكن موفقا كونها “تحمل آراءً حزبية ولا تتقبل الرأي الآخر”.