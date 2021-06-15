أثارت فانيسا بيريلمان، المصممة الرئيسية لعلامة الملابس الإسبانية الشهيرة “زارا” (ZARA)، بعد أن أدلت بتعليقات كراهية ضد الفلسطينيين في محادثة مع عارض أزياء فلسطيني، وكشف الأخير لاحقا المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال المحادثة، دافعت بيريلمان عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وألقت باللوم على الفلسطينيين في قطاع غزة الذين وصفتهم بالإرهابيين، كما هاجمت العقيدة الإسلامية.

جاءت البداية عندما أدلت فانيسا بيريلمان بتعليقات كراهية مثيرة للجدل في رسالة ردت بها على المشاركات المؤيدة لفلسطين من قبل عارض الأزياء الفلسطيني من القدس الشرقية المحتلة قاهر حرحش.

تعليقات #عنصرية قد تؤدي إلى حملة مقاطعة دولية.. رئيسة المصممين بسلسلة المحلات التجارية الشهيرة #زارا ترسل رسائل كراهية إلى عارض أزياء دافع عن القضية الفلسطينية قبل أن تعتذر وتغلق حساباتها. الشركة وصفت الحادثة بأنها "سوء تفاهم" ولم تعتذر، ما تسبب في إطلاق دعوات لمقاطعة زارا. pic.twitter.com/QhbOFiS73s — TRT عربي (@TRTArabi) June 14, 2021

وتجاهلت بيريلمان الغارات الجوية الإسرائيلية الشهر الماضي خلال حملة قصف وحشية أدت إلى مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا -من بينهم 67 طفلاً- في قطاع غزة المحاصر، وكتبت بيريلمان لحرحش “ربما لو كان شعبك متعلمًا، فلن يفجروا المستشفيات والمدارس التي دفعت إسرائيل ثمنها في غزة”.

وتابعت بيريلمان “الإسرائيليون لا يعلمون الأطفال الكراهية، ولا يلقوا الحجارة على الجنود كما يفعل شعبك”.

Hi @ZARA , we wont stay silent about your head designer attacking Palestinian model for supporting #FreePalestine instigating hate & vowing to defend Israeli crimes in #Palestine #Gaza showing disgusting racism, Islamophobia & anti Palestinianism. Take action or #BoycottZara https://t.co/aRXz8RX08c pic.twitter.com/PgiilX9X3P — Omar Ghraieb (@Omar_Gaza) June 13, 2021

وأضافت، حسب صورة لرسالتها التي كشف عنها حرحش، “يعرف الناس في صناعتي حقيقة إسرائيل وفلسطين ولن أتوقف أبدًا عن الدفاع عن إسرائيل. يأتي أشخاص مثلك ويذهبون في النهاية”.

وأضافت “أعتقد أنه من المضحك أن تكون عارضا للأزياء، لأنه في الواقع هذا مخالف لعقيدتك الإسلامية، وإذا خرجت خارج الصندوق في أي بلد مسلم، فسوف يتم رجمك حتى الموت” .

وقد انتشرت دعوات مقاطعة الشركة بعد تداول تعليقات فانيسا بيريلمان على مواقع التواصل الاجتماعي غير ان البعض انتقد كثرة دعوات المقاطعة حيث كتبت احداهن: “كل اشي صار هلأ مقاطعة! زارا اللي هو تابع لشركة ازاديا شركة لبنانية و المصممة مش شرط تكون تمثل الشركة كاملة خلص قرفتوا الناس بفكرة المقاطعة”.

كل اشي صار هلأ مقاطعة!

زارا اللي هو تابع لشركة ازاديا شركة لبنانية و المصممة مش شرط تكون تمثل الشركة كاملة خلص قرفتوا الناس بفكرة المقاطعة https://t.co/lBgneAq95L — Nur (@ydeniznur) June 14, 2021