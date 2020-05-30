أقام المحامي المصري ” سمير صبري ” دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية العليا اختصم فيها كلا رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات .

والتي طالب فيها بإغلاق موقع ” تيك توك ” لتعمده نشر الفساد والفسق .. كما إنه مخالفا للدستور والقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية مستندا في ذلك إلى نشر مقاطع خادشة للحياء وللآداب العامة تسعى إلى نشر الفجور والعري .

وقال سمير صبري في دعواه : ” إن تطبيق تيك توك يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديا كلما حصل على عدد متابعات أكثر وذلك ما ساعد على عدم عرض التطبيق لمحتوى هادف ” .

وتابع : ” بل شهد انحرافا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة التي تحمل ألفاظا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين ” .

يذكر إنه في الآونة الأخيرة قامت الشرطة المصرية بإلقاء القبض على عدد من الفتيات المشهورات على تطبيق تيك توك مثل : ” حنين حسام ” و ” مودة الأدهم ” و ” منة عبد العزيز ” لقيامهن بأعمال منافية للآداب العامة .