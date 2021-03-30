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أثار موقع التجارة الإلكترونية الشهير ” أمازون ” موجة من الغضب بعد عرضه لمنتج عبارة عن ” دواسة قدم ” على شكل علم دولة العراق والذي يتضمن لفظ الجلالة .

وهو الأمر الذي دفع الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن هجوما واسعا على موقع أمازون معربين عن غضبهم ورفضهم لذلك .

حيث اعتبروا أن هذا المنتج بهذا الشكل يعتبر إهانة للعراق وللعلم والشعب العراقي ونيلاً من الذات الإلهية وسط مطالبات للموقع بإزالة المنتج .

وعلى خلفية ذلك قدم موقع أمازون اعتذاراً في تعليق على أحد التغريدات على موقع تويتر وأكد أنه سيزيل المنتج من العرض .



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