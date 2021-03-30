أثار موقع التجارة الإلكترونية الشهير ” أمازون ” موجة من الغضب بعد عرضه لمنتج عبارة عن ” دواسة قدم ” على شكل علم دولة العراق والذي يتضمن لفظ الجلالة .

وهو الأمر الذي دفع الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن هجوما واسعا على موقع أمازون معربين عن غضبهم ورفضهم لذلك .

حيث اعتبروا أن هذا المنتج بهذا الشكل يعتبر إهانة للعراق وللعلم والشعب العراقي ونيلاً من الذات الإلهية وسط مطالبات للموقع بإزالة المنتج .

وعلى خلفية ذلك قدم موقع أمازون اعتذاراً في تعليق على أحد التغريدات على موقع تويتر وأكد أنه سيزيل المنتج من العرض .

Amazon must cancel this product that is an insult to Iraq, the people and the flag, and formally apologize for what it did, and if they continue financing this product, we will boycott it all of us.@amazon @BBCtrending @AmazonAE@bbcarabicalerts #رغد_الحيالي pic.twitter.com/kPGuOt6vsT — Raghad Al-Hayali رغد الحيالي (@Raghadalhayali) March 29, 2021

Hello Raghad, we apologize for any inconvenience, sometimes we see such items, and we will investigate about it and remove it from the website.

-Mohamed. — Amazon Help (@AmazonHelp) March 29, 2021