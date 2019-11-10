دولة آسيوية يقر بها منع ارتداء النساء للنظارات في أماكن العمل

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن قرارا في دولة اليابان بمنع النساء من ارتداء النظارات الطبية في أماكن العمل وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية .

حيث قامت بعض الشركات بحظر ارتداء الموظفات العاملات بها للنظارات لعدة أسباب منها أن البائعات المرتديات النظارات أعطين انطباعا باردا للزبائن وأن النظارة تتناقض مع مفهوم الأنوثة عند المرأة وعدم مناسبته لشكل المرأة .

وشمل القرار العاملين في شركات الطيران والعاملات في قطاع مستحضرات التجميل والماكياج .

ولم تتقبل النساء اليابانيات هذا القرار حيث اتجهن إلى موقع التغريدات ” تويتر ” للدفاع عن حقهن في ارتداء النظارات وأطلقن هاشتاج ” النظارات ممنوعة ” للمطالبة بالسماح لهن بارتداء النظارات خلال أدائهم لأعمالهن .