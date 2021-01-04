أعلنت اسكتلندا عن قرارها بالإغلاق الشامل للبلاد من منتصف ليل اليوم الإثنين حتى نهاية شهر يناير الجاري وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت شبكة ” سي إن إن ” إلى أن الإغلاق الشامل سيفرض على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها لمنع تفشي العدوى .

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا ” نيكولا ستورجن ” خلال جلسة طارئة للبرلمان الاسكتلندي إنه من الضروري العمل الآن لمنع ارتفاع معدل انتقال العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في لندن والجنوب الشرقي لبريطانيا .

وأضافت : ” واجبنا الرئيسي الآن هو العمل بسرعة لإنقاذ الأرواح وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية .. التأخير أو المراوغة في مواجهة هذا الفيروس دائما ما يجعل الأمور أسوأ حتى لو كان ينبع من رغبة مفهومة في انتظار المزيد من البيانات ” .