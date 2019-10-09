دولة عربية تحتل المركز الأول في ” الخلو من الإرهاب “

وفقا لأحدث تقارير التنافسية العالمية لعام 2019 نالت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشري ” الخلو من وقوع الإرهاب ” و ” انخفاض النسبة المئوية للتضخم ” .

كما حصلت سلطنة عمان على المركز الثاني عربيا وخليجيا في استقلال القضاء وكفاءة الطرق وانخفاض معدل جرائم القتل وقانونية وجودة خدمات الشرطة وكفاءة الموانئ وتقدم الإطار القانوني للطعن في القرارات الحكومية .

وأوضح مؤشر التنافسية العالمية للسفر والسياحة أن سلطنة عمان تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانا للسياحة والتي كانت ضمن ثلاثة دول اختيرت في تلك القائمة وهي سلطنة عمان وفنلندا وأيسلندا .

وأشار التقرير العالمي الجديد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات والجهود المبذولة من مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحسين تنافسية السلطنة عالميا .. وهي تمثل تقديرا دوليا جديدا للسياسات الداخلية والخارجية التي تتبناها سلطنة عمان على مدار سنوات تقدر بحوالي نصف قرن .