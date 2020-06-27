دعت وزارة الصحة المصرية في بيان صادر عن قطاع تنظيم الأسرة يوم أمس الجمعة المتزوجين إلى ضرورة تأجيل الحمل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد أن تم اكتشاف مضاعفات للفيروس من بينها إمكانية تسببه في تجلط الدم .. والذي يؤدي بدوره إلى التأثير على المشيمة التي تعد مصدر غذاء الجنين .

وأشار البيان أيضا إلى أن هناك أعراضا يمكن أن يسببها الفيروس للأم الحامل .. وأن ضعف مناعة المرأة أثناء فترة الحمل تجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف أن ” الحمى ” التي تعد من أعراض فيروس كورونا تؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين يمكن أن تصل إلى وفاته .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد طالبت من السيدات الحوامل في وقت سابق بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 .

والتي تمثلت في الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتجنب لمس العين والأنف والفم والحفاظ على المسافات مع الآخرين والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات .