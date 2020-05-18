قررت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت بالسماح لمتعددي الزوجات باستخراج تصاريح بالخروج أثناء فترة فرض الحظر الشامل لتمكينهم من التنقل بين زوجاتهم .

وجاءت هذه التصاريح تحت مسمى تصاريح ” رعاية أسرة ” والتي تساعد الشخص متعدد الزوجات في الخروج يومين فقط في الأسبوع أثناء الحظر الشامل .. على أن يسري التصريح لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه .

ويتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له من أجل التصاريح القادمة .

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوم أمس الأحد رابطا إلكترونيا لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم .

وجاءت تلك الخطوة لحل قضية متعددي الزوجات والعراقيل التي واجهتهم بعد إعلان السلطات الكويتية فرض حظر تجول شامل .