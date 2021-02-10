أصدرت الحكومة البحرينية قرارا بتعليق إقامة الصلوات في كافة المساجد والمصليات وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين : ” بناءا على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبعد التنسيق مع الأوقاف السنية والجعفرية وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا ” .

وتابعت : ” فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري ” .