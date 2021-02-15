أعلن الدكتور ” سيف البدر ” المتحدث بإسم وزارة الصحة العراقية عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وجاء ذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق التي أصدرت بيانا لها ورد به : ” تقرر تعليق جميع الأنشطة التى تتضمن تجمعات وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ” .

وتابع : ” والتى صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والألعاب بمختلفها ” .

وأضاف أن القرار عام ويشمل جميع المباريات وأنه لا يوجد أي إستثناء في الوقت الحالي .