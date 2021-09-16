أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار يتعلق بشروط وضوابط نظام الدوام (العمل) الجزئي في الجهات الحكومية .

وذلك بتخفيض عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد .. ويكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناءا على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية وفقاً لأحكام هذا القرار .

ويأتي هذا القرار في إطار خطط الدولة القطرية للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية والنهوض بالكفاءة الوظيفية .. إلى جانب توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم مراعاة الظروف الأسرية على وجه الخصوص .

وذلك بما يتيحه هذا النظام للمرأة القطرية من فرص أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى .