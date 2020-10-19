أعلنت الحكومة التونسية اليوم الإثنين عن قرارها بفرض حظر تجول شامل في عموم البلاد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد ابتداءا من يوم غد الثلاثاء .

وقال ” هشام المشيشي ” رئيس الوزراء التونسي في تصريحات له أن الوضع الصحي أصبح صعب جدا من جراء انتشار فيروس كورونا وسيظل على هذا الحال لفترة أطول .

وأشار إلى إنه من الضروري التعايش مع هذا الفيروس مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية منه بارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي .

وأضاف هشام المشيشي : ” شهدت المرحلة الأولى من الوباء حالات عدوى وافدة ونفذنا وقتها إغلاقا كاملا للبلاد .. الأمر الذي كان له تكلفة اقتصادية كبيرة جدا وكان ذلك منطقيا في تلك الفترة ” .

وتابع : ” لكن هذه المرة لدينا حالة عدوى مجتمعية وطرق الفترة الأولى غير مجدية لأنها حلول وقتية والحجر الصحي الشامل غير وارد ” .

يذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت أعلنت في آخر بيان لها عن تسجيل 5752 إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجاري ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 40 ألف و542 مصابا .

فيما سجلت 114 حالة وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة إلى 626 حالة وفاة .