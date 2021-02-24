كشفت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة ” هالة زايد ” في تصريحات تليفزيونية عن وجود رسوم سوف تفرض على المواطنين في حال تلقيهم لقاح فيروس كورونا المستجد والتي لن تزيد عن 200 جنيه مصري .

وأكدت هالة زايد على أن هذه الرسوم لن تزيد في الجرعتين عن 200 جنيه وفي حال عدم القدرة المادية فإنها لن تكون عائقا أمام تلقي اللقاح .

فقالت : ” لو لدينا مواطن غير قادر ولا يستطيع دفع الرسوم يمكن له تقديم طلب وتقرير وعمل إعفاء له .. وهذه رسوم بسيطة من أجل الاستدامة لأن موضوع اللقاحات لا ندري سيكون قاصرا على مدة أم سيكون سنويا ” .

وأضافت وزيرة الصحة المصرية إنه من المقرر أن ينطلق يوم الأحد القادم موقعا إلكترونيا لن يتدخل فيه العنصر البشري والذي سيقوم من خلاله الراغبين في تلقي اللقاح بالتسجيل فيه .

كما سيكون الموقع مربوطا ب ” تكافل وكرامة ” لمعرفة ما إذا كان متلقي اللقاح من المقتدرين أم لا .. مؤكدة على أن غير المقتدرين معفون تماما والقادرون سيدفعون رسوما .

وأشارت إلى أن هناك معطيات تم وضعها لكي يتم تحديد مستحقي اللقاح وذلك وفقا لعامل السن ووجود أمراض مزمنة من عدمه وحدة المرض وعقب ذلك سوف ترسل رسائل نصية بموعد أخذ جرعة اللقاح .

وتابعت : ” لدينا قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام وسنساعدهم في إدخال بياناتهم .. كما أن لقاح كورونا إختياري وليس إجباريا ويستلزم موافقة متلقي الجرعة وإمضاءه على ذلك ” .

وأعلنت الدكتورة هالة زايد عن أنه سوف يتم البدء في إعطاء اللقاح في الإسبوع الأول من شهر مارس .