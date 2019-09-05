دولة عربية تقرر عقوبة ” الحبس مدى الحياة ” ضد معلم تحرش بأحد طلابه

كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن قرار محكمة الجنايات في الكويت بحبس معلم مدى الحياة على إثر إدانته بواقعة ارتكابه جريمة تحرش بأحد طلابه .. في حكم يعد هو الأول من نوعه في البلاد .

وذكرت الصحيفة أن المتهم كان قد واعد المجني عليه في منزله حيث قام بالتحرش به ولم يرتكب ما ينوي القيام به بالشكل الكامل .. لكن القانون يعتبر أي نوع من أنواع التحرش بمنزلة هتك العرض .

وأضافت أن شذوذ المعلم لم يتم اكتشافه داخل المدرسة فسجل ضده وقائع مشابهة من قبل حيث كان يحصل على حسابات بعض الطلبة على تطبيق ” سناب شات ” ويقوم بمراسلتهم بعد انتهاء العمل ويرسل لهم صورا خادشة للحياء .

وكان قد تقدم أهل المجني عليه بتنازل عن القضية إلى المحكمة إلا أن المحكمة قد رفضته حيث اعتبرتها قضية خطيرة وغير أخلاقية ولا علاج لها سوى الردع بأقصى عقوبة وهو الحبس مدى الحياة .

وعلق العديد من القانونيين على هذا الحكم بإنه حكم سليم ويطمئن أولياء الأمور والجميع ممن سمعوا بهذه القضية .