أعلنت وزارة الأوقاف السورية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مساء أمس الإثنين عن قرارها بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط .
وأشارت إلى استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
كما أكدت وزارة الأوقاف السورية على أن هذا القرار يأتي وفقا لعدد من الضوابط الصحية المحددة والتي تمثلت في الآتي :
1- حضور كل مصلٍ مع كمامته .
2- التباعد بين المصلين مسافة كافية لاتقل عن متر ونصف .
3- التعقيم عند باب المسجد .
4- إغلاق المواضىء ومصليات النساء .
5- عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا .
6- تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها .
7- ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق .
على أن تكون لجان المساجد هي المسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية في كل مسجد ,