أعلنت الحكومة المصرية يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتور ” مصطفى مدبولي ” عن إقرارها تعريفا قانونيا للتنمر إلى جانب وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بها خلال الفترة المقبلة .

ويأتي تعريف التنمر بأنه إستعراض للقوة أو السيطرة للجاني واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه كذلك الجنس والدين والعرق والأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي .

وأن استغلال كل ما سبق بقصد التخويف أو السخرية أو التقليل من الشأن أو الإقصاء عن المحيط الاجتماعي يعد تنمرا يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه وبما لا يزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وجاء في العقوبة أيضا بأنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته أو لهم سلطة عليه أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي أو يعمل خادما لديه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .