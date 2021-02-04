كشف حساب وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة للبحث الجنائي في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن قرار الوحدة بمنع النساء من زيارة المقابر .

وجاء ذلك في بيان لها تضمن القرار الذي صدر عن الوحدة من أجل سد الذريعة وبناءا على بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود إثنتين من النساء داخل إحدى المقابر مما وضعهم محل شبهة في استعمال أعمال السحر والشعوذة .

وتابع البيان أنه سيتم وضع إعلانات على جدران المقابر تبين منع النساء من زيارتها .. وحذرت المواطنين بتحمل مسئولياتهم الشرعية والقانونية في حال مخالفة هذا الأمر .

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية فإن هذا القرار أثار حالة من الجدل بين المواطنين فمنهم من رأى أنه تقييد للحقوق والحريات الأساسية .. كما أن أعمال السحر ليست مقتصرة على النساء .