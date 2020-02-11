دونالد ترامب يكشف عن موعد زوال فيروس كورونا

خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات له من البيت الأبيض يوم أمس الإثنين تحدث فيه عن موعد زوال فيروس كورونا المستجد .

حيث توقع دونالد ترامب أن زوال هذا الفيروس سوف يكون في شهر إبريل المقبل بسبب درجة الحرارة والارتفاع الذي سيحدث بها .

فقال : ” بحلول شهر إبريل أو خلال شهر إبريل فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس ” .

كما أشاد ترامب أيضا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتواء الأزمة والتغلب على هذا الفيروس قائلا : ” أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد .. تحدثت طويلا إلى الرئيس شي جينبينغ وهو واثق جدا ” .