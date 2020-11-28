كشفت الإعلامية اللبنانية ” ديما صادق ” عن إنضمامها لقناة ” MTV ” اللبنانية بعد عام من تقديمها لاستقالتها من قناة ” LBCI ” .
فكتبت ديما صادق في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” معلنة الخبر ومعربة عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة قائلة : ” ٢٦-١١-٢٠١٩ : من سنة تماماً استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم ” .
وتابعت : ” ٢٧-١١-٢٠٢٠ : سعيدة أن أُعلن انضمامي إلى محطة الحريات الأولى في لبنان ، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد .. سعيدة بإنضمامي إلى mtvlebanon .. التفاصيل لاحقا ” .